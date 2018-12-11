Остаться при своих. Вкладчики решили, что лучше держать деньги под матрасом

Рост средств вне банковской системы достиг шестилетнего максимума

Фото: Максим Платонов

ЦБ зафиксировал аномалии в поведении вкладчиков: в последнее время розничные клиенты выводили деньги из банковской системы, предпочитая хранить их в наличной форме. В результате объем средств на руках у населения достиг шестилетнего максимума, а банки, дабы не растерять клиентов, стали заманивать их ставками по вкладам. При этом эксперты, с которыми поговорило «Реальное время», ничего сверхъестественного не заметили.

Под матрас

Аналитики ЦБ зафиксировали нестандартную ситуацию с движением денег населения: россияне в последнее время активно забирали валютные средства из банков и оставляли их храниться в наличной форме. В III квартале чистое снятие иностранной валюты со вкладов оказалось максимальным с 2003 года, если не учитывать события конца 2014-го.

В течение июля — сентября общий объем вкладов физических лиц в валюте снизился на $0,9 млрд. Как отмечается в бюллетене «О чем говорят тренды» (может не отражать официальную позицию ЦБ), к сокращению мог привести тревожный новостной фон, связанный с возможными санкциями в отношении крупных госбанков. «Последнее могло побудить вкладчиков перевести свои валютные накопления из банковских вкладов в форму наличной валюты», — сказано в бюллетене.

В сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина эти слухи опровергла: «Никаких мер принудительной конвертации мы не рассматриваем. Мы считаем, что эта мера может только подорвать доверие к финансовой системе», — сказала она. Фото Максима Платонова



Значительно вырос и объем рублевой наличности на руках. ЦБ отмечает, что это требует дополнительного анализа, однако предполагает: не исключено, что клиенты некоторых банков забирали деньги не только с валютных, но и с рублевых счетов — опять же из-за опасения санкций.

В результате годовой рост наличных денег вне банковской системы в июле — сентябре превышал 13%, что стало максимальным уровнем с середины 2012 года. В последнем квартале 2018 года прирост объема наличности на руках может оказаться меньше, если новостной фон успокоится. При этом, пишут аналитики, маловероятно, что вся выведенная из банковской системы валюта пошла на траты в зарубежных поездках.

Импульсом для оттока вкладов в предыдущие месяцы были новости о возможных санкциях США против нескольких крупных банков, в основном системообразующих. Сообщения о том, что им могут перекрыть расчеты в долларах, породили массовые слухи о принудительной конвертации вкладов. В сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина эти слухи опровергла: «Никаких мер принудительной конвертации мы не рассматриваем. Мы считаем, что эта мера может только подорвать доверие к финансовой системе», — сказала она. Однако нервозность это не сняло.

Не трагично

«Ничего экстраординарного с валютными вкладами в третьем квартале не происходило. За июль они выросли на $0,8 млрд, за август сократились на $1,1 млрд, а за сентябрь — еще на $0,6 млрд», — говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. К примеру, в апреле — июне отток был больше, добавляет он; тогда это было связано с апрельской волной санкций, направленных в первую очередь против компаний Олега Дерипаски.

По словам Осадчего, с исторического максимума (1 мая 2017-го) по 1 октября 2018-го валютные вклады снизились на 9,8 млрд. Это «явно не является трагичным для российской экономики и банковского сектора». «Сжатие валютных вкладов — одна из составляющих дедолларизации российской экономики. Банки реагируют на отток вкладов ростом процентных ставок. Сбербанку в ноябре удалось не только остановить этот отток, но и развернуть его вспять», — отмечает Осадчий.

«Мне кажется, есть две параллельные тенденции. Главная — это, конечно, влияние плохих новостей о возможном утяжелении санкций. И вторая тенденция — это стагнация реальных доходов населения: они не растут, а в ряде слоев населения даже снижаются, люди начинают снимать с депозитов то, что есть», — рассуждает банковский аналитик Александр Проклов.



Он считает, что до тех пор, пока окончательно не разрешится ситуация с санкциями, отношение ко вкладам в валюте будет настороженным: «В целом вклады физических лиц будут более дефицитным источником фондирования, поскольку ситуация действительно сложная. Мы видим, что банки уже поднимают ставки, особенно по валютным вкладам, и я думаю, в ближайшие один-два месяца это продолжится».

Банки в последнее время действительно пытались удержать клиентов, увеличивая доходность их вкладов. Так поступили многие крупные игроки. ВТБ в ноябре повысил максимальную доходность розничных продуктов до 8%, банк ФК «Открытие» повысил ставки на 0,5—0,7 процентного пункта и также увеличил максимальную доходность до 7,25%. В «Бинбанке» ставки по всей основной линейке выросли на 0,2 процентного пункта, «Райффайзенбанк» поднял доходность рублевых вкладов на 0,6—1,3 пункта.

В результате средняя максимальная ставка рублевых вкладов (рассчитывается ЦБ по 10 крупнейшим банкам) выросла с 6,6% в начале сентября до 7,3% во второй декаде ноября.