МЧС рассмотрит версию о поджоге цеха в Альметьевске

МЧС рассматривает четыре наиболее вероятные технические причины возникновения пожара в здании цеха в Альметьевске. Среди версий — неосторожное обращение с огнем и инициированное возгорание (поджог).

Ведомство также рассматривает версии нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и аварийный режим работы электрооборудования и электроприборов, говорится в сообщении ГУ МЧС по РТ.

Отмечается, что цех не принадлежит ООО «ТД Агат» и находится по другому адресу. При уточнении информации выяснилось, что горящее строение принадлежит гражданину 1976 года рождения.

С ноября 2018 года он сдал помещения в аренду другому гражданину без образования юридического лица или статуса индивидуального предпринимателя. Отмечается, что разрешение на ввод объекта в эксплуатацию после реконструкции отсутствует. Объект находился на стадии строительства.

Напомним, при пожаре в цехе погибли два работника производства.