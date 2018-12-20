Путин: надо построить в России 200 МСЗ

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с утилизацией и переработкой мусора в стране. Он подчеркнул, что за ближайшие годы в России должны быть построены 200 мусоросжигательных заводов.

Путин отметил, что МСЗ должны строиться в соответствии со всеми требованиями безопасности. По его словам, руководство предприятий не должно экономить на фильтрах — самых дорогих элементах заводов.

В целом же задача государства — ликвидировать незаконные свалки и выстроить индустрию переработки, считает Путин.

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Напомним, что о намерении «Ростеха» построить в Казани мусоросжигательный завод сообщалось уже давно. Власти Татарстана готовят новую территориальную схему, предполагающую строительство предприятия. Схема должна быть представлена в 2019 году.