Усманов планирует передать 10% USM Holdings топ-менеджерам

Основатель и совладелец USM Holdings Алишер Усманов передаст топ-менеджерам холдинга 10% его акций.

«Как самый реальный вариант я сегодня вижу передачу своего пакета в руки менеджмента, чтобы они продолжили дело. Они доказали, что умеют, они молодые», — приводит Forbes слова Усманова.

По словам Усманова, его родственники, которые только начали стажироваться в компаниях USM, еще не проявили себя.

«Если будут толковыми, тогда будут акционерами», — отметил он.

В настоящее время 49% USM Holdings принадлежи Усманову, 30% — Владимиру Скочу, отцу депутата Андрея Скоча, иранскому бизнесмену Фархаду Мошири — 8%, гендиректору USM Management Ивану Стрешинскому — 3%, а 10% зарезервированы для менеджеров.

Ранее сообщалось, что структуры Усманова перестали контролировать интернет-холдинг Mail.ru Group. В новый состав директоров вошли гендиректор холдинга Борис Добродеев и его заместитель Дмитрий Сергеев. В совете появились два представителя «Газпромбанка» — Алан Ваксман и Сергей Меднов.