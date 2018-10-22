Структуры Усманова перестали контролировать Mail.ru Group

У интернет-холдинга Mail.ru Group изменился состав совета директоров. В него вошли гендиректор холдинга Борис Добродеев и его заместитель Дмитрий Сергеев. В совете появились два представителя «Газпромбанка» — Алан Ваксман и Сергей Меднов.



Всего в совете 10 директоров, и ранее пять из них представляли интересы структуры Алишера Усманова USM и связанного с ней оператора «МегаФон». Теперь USM не является контролирующей стороной Mail.ru Group и у холдинга нет контролирующего акционера, пишут «Ведомости» со ссылкой на компанию.

Этим летом «МегаФон», USM, «Ростех» и «Газпромбанк» создали совместное предприятие, куда «МегаФон» внес свой пакет интернет-холдинга (5,23% капитала Mail.ru Group и 58,9% голосов). Оператор владеет 45% акций СП, еще 9% — у USM.

Теперь «МегаФон» и USM передали право голосовать по своему пакету в «МФ Технологии» Добродееву. Это СП в совете директоров интернет-холдинга также представляют Сергеев и председатель совета директоров, сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин.