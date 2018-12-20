Автошколы предложили проверять водителей на знание ПДД при замене прав

Директор ярославской автошколы в рамках Конгресса автошкол в Москве предложил обязать водителей сдавать теорию при замене водительских прав.



«Возможно, стоит задуматься над введением обязательного теста на знание ПДД для водителей, которые меняют свое водительское удостоверение после истечения срока его действия», — цитирует его ТАСС.

По словам главы ярославской школы, это поможет повысить уровень подготовки шоферов и снизит аварийность. При этом глава ГИБДД Михаил Черников призвал отнестись к этой идее с осторожностью.

«А если он не сдаст данный тест? Тогда права у него отбирать?» — заявил он, добавив, что тестирование можно сделать добровольным.

Напомним, с начала 2019 года обучение в автошколах в России подорожает в среднем на 10%. Одной из причин повышения цен станет подорожание бензина летом. Подробнее — в материале «Реального времени»

