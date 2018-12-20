Судебные приставы опечатали цирк-шапито «Триумф» в Уфе

В Уфе был временно закрыт цирк-шапито «Триумф», расположенный в микрорайоне Сипайлово.

В рамках проверки судебными приставами помещения, где проходили выступления артистов, установлено, что покрытие пола не отвечает требованиям пожарной безопасности. Отсутствуют системы пожарной сигнализации и план эвакуации животных в случае пожара. Также неисправными оказались огнетушители.

В результате деятельность цирка была приостановлена по решению суда до устранения нарушений, сообщили в пресс-службе республиканского УФССП.

В настоящее время судебные приставы опечатали помещение цирка. Запрет будет действовать до вынесения окончательного решения по делу в отношении организации.

Напомним, правительство Башкирии оценивает затраты на реконструкцию здания уфимского госцирка приблизительно в 1 млрд рублей. Деньги планируется попросить из федерального бюджета.