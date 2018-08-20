Власти Башкирии оценивают реконструкцию уфимского цирка в 1 млрд рублей

Правительство Башкирии оценивает затраты на реконструкцию здания уфимского госцирка приблизительно в 1 млрд рублей. Деньги планируется попросить из федерального бюджета.

«Принято решение о том, чтобы обратиться в правительство РФ, министерство культуры, с ходатайством о выделении финансирования для проведения реставрации, которая должна завершиться в 2021 году. Ориентировочная стоимость реставрационных работ составит около 1 млрд рублей», — приводит «Интерфакс» слова премьер-министра республики Рустэма Марданова.

Он также рассказал, за кем в правительстве будет закреплена ответственность по различным реставрируемым объектам.

«Объекты свыше 1 млрд рублей закреплены за заместителями премьер-министра. Объекты свыше 300 млн рублей будут закреплены за министрами. Объекты ниже этой планки будут закреплены за заместителями министров и главами городов и районов в тех случаях, если объекты реализуются через муниципалитеты», — цитирует Марданова пресс-служба правительства РБ.

Напомним, на прошлой неделе на заседании Республиканского оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия образования Башкортостана глава региона Рустэм Хамитов предложил закрепить вице-премьеров и министров за юбилейными объектами для обеспечения их своевременной сдачи.

В марте этого года после реконструкции был открыт Казанский цирк. На его обновление также ушло около 1 млрд рублей.