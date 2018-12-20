На пресс-конференцию Путина не пустили автора расследований о ГРУ

Главного редактора The Insider Романа Доброхотова не пустили на пресс-конференцию Владимира Путина.



За полтора часа до начала мероприятия Доброхотов написал в Twitter, что его не пускает ФСО.

Окончательно сказали, что на прессуху не допустят (зачем тогда аккредитовали- неясно). Что ж, быть единственным журналистом, которому не позволено приходить на пресс-конференцию Путина — это почетно, я считаю. (Кстати, сегодня поздравим Путина с днем чекиста новым расследованием)

— Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) 20 декабря 2018 г.

Напомним, встреча главы государства с представителями СМИ состоится сегодня, 20 декабря, в полдень. Прямую трансляцию ведет «Реальное время».