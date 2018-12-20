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На пресс-конференцию Путина не пустили автора расследований о ГРУ

11:23, 20.12.2018

Главного редактора The Insider Романа Доброхотова не пустили на пресс-конференцию Владимира Путина.

За полтора часа до начала мероприятия Доброхотов написал в Twitter, что его не пускает ФСО.

Напомним, встреча главы государства с представителями СМИ состоится сегодня, 20 декабря, в полдень. Прямую трансляцию ведет «Реальное время».

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