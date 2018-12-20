Песков объяснил отсутствие смартфона у Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал использование смартфона добровольным эксгибиционизмом.



На вопрос, есть ли у главы государства смартфон, Песков ответил: «Насколько я знаю, нет. У него телефона нет».

«Вы не забывайте, что иметь смартфон — это такой добровольный эксгибиционизм, полная прозрачность. Вы заведомо, беря в руки смартфон, ставите галочку, что я готов выставлять все на всеобщий показ», — приводит ТАСС слова Пескова.

В том числе из-за этой чрезмерной открытости глава государства Владимир Путин не пользуется мобильным телефоном.

«Соответственно, это не должно быть у президента, тем более такой страны, как Россия. И у такого президента, как Путин», — пояснил Песков.

Он также отметил, что «старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут».

Ранее пресс-секретарь президента РФ рассказал, что Владимир Путин готовится к большой пресс-конференции до глубокой ночи. Напомним, встреча главы государства с представителями СМИ состоится сегодня, 20 декабря.