Большая пресс-конференция Путина пройдет 20 декабря

Президент России Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию 20 декабря, такая информация появилась на сайте Кремля.



«Департамент аккредитации управления пресс-службы и информации президента начинает прием заявок на участие в мероприятии», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что общение с представителями СМИ начнется в полдень. Место проведения пресс-конференции пока не известно.

Ранее уже сообщалось, что большая пресс-конференция Путина в этом году может пройти 20 декабря. В этом году мероприятие состоится в четырнадцатый раз.