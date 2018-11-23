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Большая пресс-конференция Путина пройдет 20 декабря

15:43, 23.11.2018
Большая пресс-конференция Путина пройдет 20 декабря
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию 20 декабря, такая информация появилась на сайте Кремля.

«Департамент аккредитации управления пресс-службы и информации президента начинает прием заявок на участие в мероприятии», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что общение с представителями СМИ начнется в полдень. Место проведения пресс-конференции пока не известно.

Ранее уже сообщалось, что большая пресс-конференция Путина в этом году может пройти 20 декабря. В этом году мероприятие состоится в четырнадцатый раз.

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