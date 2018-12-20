Суд оштрафовал ресторан «Нева» на 300 тысяч рублей за перекрытие тротуара в центре Перми

В Перми суд оштрафовал ООО «Нева» за перекрытие тротуара на улице Куйбышева.

Нарушение было обнаружено во время проверки государственным инспектором дорожного надзора отдела ГИБДД. Установлено, что часть тротуара была перегорожена таким образом, что пешеходы вынуждены были обходить огороженный участок по проезжей части.

За умышленное создание помех в дорожном движении суд назначил организации административное наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Сторона защиты ООО «Нева», не согласившись с суммой штрафа, попыталась обжаловать его. Но постановление полицейского было оставлено без изменений. Тогда представитель компании обратился в Пермский краевой суд с жалобой, в которой указал на отсутствие умысла на создание помех дорожному движению.

В итоге суд оставил принятые по делу акты без изменения, а жалобу защитника без удовлетворения.

Напомним, ранее суд оштрафовал директора ТЦ «Топаз» в Перми за нарушение правил пожарной безопасности.