Суд оштрафовал директора ТЦ «Топаз» в Перми за нарушение правил пожарной безопасности

К уголовной ответственности привлечена директор торгового центра «Топаз» в Перми за нарушение требований пожарной безопасности.

Основанием для возбуждения дела явились результаты прокурорской проверки. Как рассказали в ведомстве, всего было выявлено более 77 фактов нарушений. В частности, в помещениях центра отсутствовали автоматические установки пожаротушения, пути эвакуации и выходов загромождены и так далее.

По итогам рассмотрения суд назначил директору ТЦ штраф в размере 50 тысяч рублей. В настоящее время все нарушения пожарной безопасности устранены.

Напомним, ранее в Перми был оштрафован нелегальный автобусный перевозчик.