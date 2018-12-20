Турция предложила США изучить российские С-400

Власти Турции сделали США предложение исследовать комплексы С-400 после закупки их у России.



На данный шаг Анкара была готова пойти, чтобы разрешить конфликтную ситуацию, возникшую в отношениях с Вашингтоном из-за решения Турции приобрести российские комплексы С-400, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Напомним, США заставили Турцию выбрать между приобретением системы противовоздушной обороны у России и поставками США истребителей F-35.

Ранее сообщалось, что Анкара планирует закупить 120 американских истребителей пятого поколения F-35.