Турция планирует закупить у США 120 истребителей F-35
Турция намерена закупить 120 американских истребителей пятого поколения F-35.
«Мы закупим 120 самолетов F-35, которые производят США. Часть комплектующих к этим самолетам производятся в Турции», — приводит «РИА Новости» слова президента Турции Тайипа Эрдогана.
Закупка истребителей производится Турцией в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году.
Ранее Турцию заставили выбрать между приобретением системы противовоздушной обороны у России и поставками США истребителей F-35.
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