Турция планирует закупить у США 120 истребителей F-35

Турция намерена закупить 120 американских истребителей пятого поколения F-35.



«Мы закупим 120 самолетов F-35, которые производят США. Часть комплектующих к этим самолетам производятся в Турции», — приводит «РИА Новости» слова президента Турции Тайипа Эрдогана.

Закупка истребителей производится Турцией в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году.

Ранее Турцию заставили выбрать между приобретением системы противовоздушной обороны у России и поставками США истребителей F-35.

