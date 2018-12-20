В Уфе перед судом предстанет женщина, по вине которой в ДТП погибли два человека

Прокуратура Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней женщины по факту аварии со смертельным исходом.

По версии следствия, обвиняемая, возвращаясь домой от родственницы, села за руль автомобиля SsangYong Kyron II. На дороге она разогналась до 114 км/ч и на красный сигнал светофора выехала на перекресток улиц Уфимское шоссе и Трамвайной, где столкнулась с автомобилем Hyundai Solaris.

В результате столкновения 30-летняя водитель легковушки и ее 27-летний пассажир от полученных травм скончались на месте.

Позже экспертиза показала, что водитель китайского кроссовера находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ее крови обнаружен этиловый спирт в количестве 2,6 промилле.

В прокуратуре Башкирии сообщили, что женщина признала вину, сообщив, что не помнит, как произошла авария.

Напомним, ранее пострадавшая в ДТП жительница Уфы взыскала с «Башавтотранса» 120 тыс. рублей.