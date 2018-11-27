Пострадавшая в ДТП жительница Уфы взыскала с «Башавтотранса» 120 тысяч рублей

Орджоникидзевский районный суд Уфы взыскал с ГУП «Башавтотранс» в пользу 25-летней местной жительницы компенсацию морального вреда по факту ДТП.

Авария произошла в феврале 2015 года. Автобус совершил наезд на девушку, причинив ей вред здоровью средней тяжести. Из-за травм головы и позвоночника, повлекших сильные головные боли, пострадавшая была вынуждена бросить учебу.

Прокуратура при рассмотрении гражданского дела в суде поддержала девушку. Суд взыскал в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 120 тыс. рублей.

Напомним, ранее стало известно, что пермский фотограф взыскал более 130 тыс. рублей с компании за снимки на Avito.