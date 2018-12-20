Турция сменила посла в России

Новым послом Турции в России назначен руководитель департамента МИД по консульским вопросам Мехмет Самсар.



На этом посту он сменит Хюсейина Дириоза, сообщает ТАСС. Отмечается, что Турция сменила послов в 25 странах, в том числе в Австралии, Австрии, Бразилии, Испании, Португалии, Румынии.

Ранее в Турции прокуратура передала в суд дело об убийстве российского посла Андрея Карлова в Анкаре. Предполагается, что покушение на дипломата было провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.

Напомним, посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был убит местными силами безопасности.