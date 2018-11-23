Дело об убийстве посла Карлова в Турции передано в суд

Турецкая прокуратура передала в суд дело об убийстве российского посла Андрея Карлова в Анкаре.

В обвинительном заключении подчеркивается, что покушение на дипломата является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям, пишет «Анадолу».

Среди 28 обвиняемых есть имя оппозиционного исламского проповедника, Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Отмечается, что покушение организовано террористическим течением проповедника (FETО).

Отмечается, что убийство Карлова планировалось еще в июне 2016 года.

Напомним, посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был убит местными силами безопасности.



Ранее сообщалось, что в Турции завершили расследование убийства посла России Андрея Карлова.