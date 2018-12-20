В Татарстане протестируют пилотные участки с шумовой разметкой

Разметку протестируют на трассах Р-22 «Каспий» между Москвой и Волгоградом, в Уральском регионе на М5 «Урал», в Сибири — на Р-258 «Байкал» и Р-254 «Иртыш».



Пилотные участки с шумовой разметкой по оси на разделительных полосах появятся в 2019 году на пяти федеральных трассах, в том числе на М-7 «Волга» в Татарстане.

Разметку нанесут на тех участках дорог, где нельзя поставить барьерное или тросовое ограждение. При ее пересечении автомобиль начинает трясти, что предостережет водителя от выезда на встречную полосу, пишут «Известия»

Первыми шумовую разметку протестируют на трассах М-7 «Волга» в Татарстане, Р-22 «Каспий» между Москвой и Волгоградом, в Уральском регионе на М5 «Урал», в Сибири — на Р-258 «Байкал» и Р-254 «Иртыш».

Ранее Минтранс рекомендовал региональным властям использовать желтую разметку для обозначения линий, которые разделяют встречные полосы движения на трассах.