Минтранс предложил изменить цвет дорожной разметки

Минтранс рекомендовал региональным властям использовать желтую разметку для обозначения линий, которые разделяют встречные полосы движения на трассах.

Новые правила разметки предлагается ввести «в целях повышения безопасности на дорогах». При этом нововведения будут рекомендацией, а не обязательным требованием, пишут «Известия» со ссылкой на письмо за подписью замглавы Минтранса Иннокентия Алафинова губернаторам о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Предполагается, что желтая разметка будет видна лучше нынешней белой. Отмечается, что выезд на встречную полосу — одна из главных причин ДТП в России.

Ранее Росавтодор проводил эксперимент по использованию желтой разметки в Мурманской области, Карелии и Краснодарском крае, его результатом стало снижение ДТП на 30%.



Ранее сообщалось, что в России будут проектировать и строить только такие нерегулируемые перекрестки, где дороги примыкают друг к другу под прямым углом.