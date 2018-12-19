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Песков заявил, что Путин готовится к пресс-конференции до глубокой ночи

23:24, 19.12.2018
Песков заявил, что Путин готовится к пресс-конференции до глубокой ночи
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин готовится к большой пресс-конференции, которая состоится уже завтра.

По его словам, подготовка к общению с журналистами затягивается до глубокой ночи. Одновременно с этим проходят важные мероприятия, которые невозможно отложить. Это и коллегия Министерства обороны, и совещания по другим вопросам.

Песков также рассказал, что на брифинге будут рассмотрены вопросы экономики, международной и региональной повестки, пишут «Дни.ру».

Ранее в Кремле назвали дату большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Встреча главы государства с представителями СМИ состоится 20 декабря. Журналисты уже поделились ожиданиями от мероприятия.

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