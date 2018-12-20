Российские и шотландские ученые предложили новый метод борьбы с раком

Ученые из Уральского федерального университета и Эдинбургского университета предложили новый способ борьбы с онкологическими заболеваниями — при помощи наночастиц.

Как сообщается на сайте УрФУ, исследователи смоделировали на компьютере поведение наночастиц — элементов магнитных материалов размером в 100 раз меньше человеческого волоса.

«Воздействуя на частицы внешним магнитным полем, можно транспортировать лекарства точно к определенному участку организма. Если поместить такие частицы в специальное вещество, избирательно поглощаемое раковыми клетками, рентген даст контрастную картину ткани, пораженной опухолью», — объяснил профессор УрФУ Алексей Иванов.



Также он и его его шотландский коллега Филип Кэмп опровергли классическую теорию Дебая, гласящую, что «коллективное поведение» частиц описывается суммой реакций каждой из них. Эксперимент показал, что элементы постоянно взаимодействуют и влияют друг на друга, а их «коллективное поведение» не сводится к сумме «индивидуальных» реакций.

Ранее эксперты назвали ожирение фактором, который в четыре раза повышает риск развития рака.