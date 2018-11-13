Эксперты назвали ожирение фактором, который в четыре раза повышает риск развития рака

Ожирение у подростков в четыре раза повышает риск развития рака поджелудочной железы в дальнейшем.

К такому выводу пришли ученые из Израиля, которые проанализировали медицинские карты почти 1,8 млн пациентов в возрасте от 16 до 19 лет. Сначала они учитывали результаты медосмотра, прошедшего с 1967 по 2002 годы, а потом соотносили данные медкарт со случаями заболеваний раком поджелудочной железы за период до конца 2012 года.

Выяснилось, что ожирение в подростковом возрасте в 3,76 раза увеличивает риск развития рака у мужчин и в 4,07 раза у женщин, сообщается в журнале Cancer.

Ранее стало известно, что употребление в пищу органических продуктов снижает риск возникновения некоторых видов рака. К такому выводу пришли французские ученые по результатам исследований, проходивших с 2009 по 2016 год.