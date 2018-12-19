Минниханов: комитет градозащитников общается с инвесторами как гестапо

Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал работу комитета по охране памятников и объектов культурного наследия, а также его руководителя Ивана Гущина.

«Поведение ваших работников как будто [объект — это] Брестская крепость, а инвестор — это какие-то фашисты, которые хотят что-то у вас отобрать», — заявил глава республики сегодня на заседании клуба инвесторов Татарстана в отеле Kazan Palace Hotel by Tasigo.

Минниханов подчеркнул, что понимает первоочередность соблюдения интересов исторических памятников. При этом он указал на неприемлемость именно формы общения.

«Как вы работаете с инвесторами… Вы как гестапо. Если бы я сам здесь не вмешивался, они бы давно убежали отсюда», — добавил президент РТ.

Он напомнил, что власть должна быть в диалоге с бизнесом и сравнил турецкого инвестора с купцом Яковом Шамовым.

«Это просто памятник, который инвестор сделал для нашей столицы. Как благотворитель Шамов больницу построил, компания «Полимекс» сделала такой памятник», — отметил Минниханов.

Напомним, что «Полимекс» строит многофункциональный комплекс на Вахитовском холме. Прект вызвал немало споров, поскольку градозащитников возмутили планируемые работы.

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия был создан в июне этого года. Его возглавил Иван Гущин.