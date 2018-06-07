Новости общества

17:44 МСК
Новости раздела
Общество

Минниханов одобрил проект благоустройства Вахитовского холма в центре Казани

16:46, 07.06.2018
Минниханов одобрил проект благоустройства Вахитовского холма в центре Казани
Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов одобрил проект развития холма на территории между улицами Бутлерова и Некрасова в Казани. Это было сделано в ходе встречи с руководством турецкого строительного холдинга «Полимекс».

Минниханов отметил, что при разработке проекта были максимально учтены пожелания жителей Казани, поэтому он должен гармонично вписаться в архитектуру города. Президент РТ также предложил при благоустройстве сквера использовать больше зеленых насаждений.

По словам председателя совета директоров «Полимекс» Эрола Табанджа, холм и памятник Муллануру Вахитову будут сохранены. Сквер, расположенный на вершине холма, реконструируют, а шахматную школу им. Р.Г. Нежметдинова перенесут на новое место. Уже одобрен проект здания, которое будет построено на ул. А. Еники рядом со школой №98, сообщает пресс-служба президента РТ.

Кроме того, в парк Победы перенесут Аллею памяти воинов-казанцев, погибших в Афганистане.

Проект благоустройства холма предполагает строительство многофункционального комплекса «Espace», в который входит торговый центр, офисные помещения, жилые апартаменты и общественные пространства.

Ранее сообщалось, что памятник Муллануру Вахитову могут перенести.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем