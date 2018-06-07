Минниханов одобрил проект благоустройства Вахитовского холма в центре Казани

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов одобрил проект развития холма на территории между улицами Бутлерова и Некрасова в Казани. Это было сделано в ходе встречи с руководством турецкого строительного холдинга «Полимекс».

Минниханов отметил, что при разработке проекта были максимально учтены пожелания жителей Казани, поэтому он должен гармонично вписаться в архитектуру города. Президент РТ также предложил при благоустройстве сквера использовать больше зеленых насаждений.



По словам председателя совета директоров «Полимекс» Эрола Табанджа, холм и памятник Муллануру Вахитову будут сохранены. Сквер, расположенный на вершине холма, реконструируют, а шахматную школу им. Р.Г. Нежметдинова перенесут на новое место. Уже одобрен проект здания, которое будет построено на ул. А. Еники рядом со школой №98, сообщает пресс-служба президента РТ.

Кроме того, в парк Победы перенесут Аллею памяти воинов-казанцев, погибших в Афганистане.



Проект благоустройства холма предполагает строительство многофункционального комплекса «Espace», в который входит торговый центр, офисные помещения, жилые апартаменты и общественные пространства.

Ранее сообщалось, что памятник Муллануру Вахитову могут перенести.