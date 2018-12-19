В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за изморози

МЧС по Татарстану объявило штормовое предупреждение из-за изморози.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», вечером 19 декабря, ночью и днем 20 декабря местами по республике ожидаются сильная изморозь диаметром отложения 50 мм и более.

В МЧС уточнили, что гололед диаметром 20 мм и более является стихийным явлением и приводит к чрезвычайным ситуациям в секторе связи, энергетическом секторе и нарушает производственную деятельность различных отраслей экономики (транспорт, энергетика и т.д.).



Ранее профессор КФУ предупредил о резком похолодании в Казани.