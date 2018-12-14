Профессор КФУ предупредил о резком похолодании в Казани

В выходные в Казани ожидается резкое похолодание. Температура в ночь с пятницы на субботу опустится до -12 градусов.



В субботу, 15 декабря, ожидается солнечная погода и небольшая облачность, без осадков. Днем 15 декабря температура опустится до -10 градусов, а в ночные часы — до -14 градусов, говорится в сообщении КФУ. В отдельных районах Татарстана эти показатели могут быть ниже.

«Похолодание обусловлено антициклоном, центр которого находится в северо-западной части России. Также на понижение температуры окажет влияние северный воздушный поток», — пояснил профессор КФУ Юрий Переведенцев.

По его словам, Казань будет находиться под влиянием антициклона вплоть до 22 декабря. Отмечается, что зима «вошла в свою норму».

Напомним, сегодня в Татарстане облачная погода с прояснениями. По данным Гидрометцентра, минимальная температура в республике днем до -8°С, в Казани — до -6°С.