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Промышленность

Удмуртия произвела первую поставку льноволокна в Китай

18:09, 19.12.2018
Удмуртия произвела первую поставку льноволокна в Китай
Фото: vitbichi.by

Удмуртия начала поставку льноволокна в Китай. Первую пробную поставку в объеме 100 тонн короткого льноволокна на 3,5 млн рублей произвел потребительский кооператив из Можгинского района республики.

В Минсельхозе республики считают это направление перспективным, в регионе планируется создание предприятия по глубокой переработке льна.

«На самом деле, заинтересованность со стороны Китая огромная, они готовы забирать все длинное льноволокно и короткое. Там просто безлимит по потребности. Но мы хотели бы для наших нужд развить это направление», — сообщила министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова.

Ожидается, что в январе 2019 года будет готова проектно-сметная документация по строительству завода по глубокой переработке льна в Глазове. Новый завод будет скупать льноволокно у всех существующих в Удмуртии хозяйств, что должно поддержать предприятия отрасли. В настоящее время большинство из них испытывают финансовые сложности и не имеют возможностей для развития.

Ранее стало известно, что четыре предприятия Удмуртии войдут в межрегиональный кластер по производству льна.

Промышленность Удмуртия
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