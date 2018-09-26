Четыре предприятия из Удмуртии войдут в межрегиональный кластер по производству льна

Четыре предприятия из Удмуртии войдут в промышленный кластер в сфере легкой промышленности. Проект соглашения между правительством Удмуртии и АНО «Управляющая компания межрегионального межотраслевого кластера по производству и глубокой переработке лубяного сырья» размещен на официальном сайте кабмина.

Из документов следует, что в кластер войдут 23 текстильных комбината и льнозавода из нескольких регионов России. Удмуртию будут представлять СПК «Луч», ООО «Кезпромлен», ООО «Шарканский льнозавод» и ООО «Кезский льнозавод».

Напомним, о возможности вхождения Удмуртии в межрегиональный кластер по производству и переработке льна стало известно в феврале 2018 года.