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Полиция Уфы ищет лжесоцработников, похитивших 230 тысяч рублей у 91-летнего пенсионера и его супруги

16:00, 19.12.2018
Полиция Уфы ищет лжесоцработников, похитивших 230 тысяч рублей у 91-летнего пенсионера и его супруги
Фото: realnoevremya.ru

Полицейские разыскивают злоумышленников, которые похитили сбережения 91-летнего мужчины и его 87-летней супруги в Уфе.

По предварительным данным, преступник под видом социального работника проник в квартиру к пенсионерам. Супружеская пара впустила мужчину в надежде, что им помогут разъяснить, как снизить плату за коммунальные услуги. После непродолжительного разговора незнакомец резко ушел из квартиры.

Позже выяснилось, что из квартиры исчезли денежные накопления в размере 230 тысяч рублей. В ГУ МВД по Башкирии сообщили, что подозреваемых было двое. Пока один отвлекал внимание хозяев, его напарник проник в квартиру и обыскал комнату.

В настоящее время преступников разыскивают полицейские. По факту кражи следователями возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее у московского пенсионера похитили почти 15 миллионов рублей из банковской ячейки.

Общество Башкортостан
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