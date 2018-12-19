Полиция Уфы ищет лжесоцработников, похитивших 230 тысяч рублей у 91-летнего пенсионера и его супруги

Полицейские разыскивают злоумышленников, которые похитили сбережения 91-летнего мужчины и его 87-летней супруги в Уфе.

По предварительным данным, преступник под видом социального работника проник в квартиру к пенсионерам. Супружеская пара впустила мужчину в надежде, что им помогут разъяснить, как снизить плату за коммунальные услуги. После непродолжительного разговора незнакомец резко ушел из квартиры.

Позже выяснилось, что из квартиры исчезли денежные накопления в размере 230 тысяч рублей. В ГУ МВД по Башкирии сообщили, что подозреваемых было двое. Пока один отвлекал внимание хозяев, его напарник проник в квартиру и обыскал комнату.

В настоящее время преступников разыскивают полицейские. По факту кражи следователями возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее у московского пенсионера похитили почти 15 миллионов рублей из банковской ячейки.