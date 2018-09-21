У московского пенсионера похитили почти 15 миллионов рублей из банковской ячейки
Пенсионер из Москвы обратился с заявлением в полицию из-за пропажи 14,6 млн рублей из банковской ячейки.
В каком банке произошла кража, не уточняется, однако полицейские заявили, что кредитная организация находится в здании по адресу Красная Пресня, 21, передает РБК со ссылкой на ГУ МВД.
Отмечается, что в здании находятся отделения «Газпромбанка», «Абсолют банка», БКС, «Россельхозбанка», банков «Восточный» и «Траст».
Напомним, в июле вооруженный мужчина украл из офиса «Бинбанка» в Москве почти 12 млн рублей.Происшествия
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