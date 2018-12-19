Владимир Ткачев вернулся из военкомата в расположение команды

Форвард «Салавата Юлаева» Владимир Ткачев вернулся в расположение команды, сообщает «Чемпионат».

23-летний нападающий уфимцев был вынужден отправиться в Омск для улаживания юридических вопросов с военкоматом. Однако на данный момент хоккеист уже находится в Москве, где завтра, 20 декабря, уфимский клуб сыграет очередной матч регулярного чемпионата Континентальной лиги с московским «Спартаком».

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Владимир Ткачев принял участие в 32 встречах, набрав 11 (1+10) очков при показателе полезности «-1» и 12 минутах штрафного времени. Он не забивает на протяжении 26 матчей.