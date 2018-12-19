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Владимир Ткачев вернулся из военкомата в расположение команды

15:12, 19.12.2018
Владимир Ткачев вернулся из военкомата в расположение команды
Фото: championat.com

Форвард «Салавата Юлаева» Владимир Ткачев вернулся в расположение команды, сообщает «Чемпионат».

23-летний нападающий уфимцев был вынужден отправиться в Омск для улаживания юридических вопросов с военкоматом. Однако на данный момент хоккеист уже находится в Москве, где завтра, 20 декабря, уфимский клуб сыграет очередной матч регулярного чемпионата Континентальной лиги с московским «Спартаком».

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Владимир Ткачев принял участие в 32 встречах, набрав 11 (1+10) очков при показателе полезности «-1» и 12 минутах штрафного времени. Он не забивает на протяжении 26 матчей.

СпортХоккей Башкортостан
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