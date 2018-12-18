Уфимский Ткачев пропустит матч с «Сочи» из-за поездки в омский военкомат

Нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Ткачев пропустит гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи». По информации «Горобзора», форвард уфимцев был вызван в омский военкомат по месту прописки.

Отметим, что в текущем сезоне Ткачев сыграл 32 матча и набрал 11 (1+10) очков при показателе полезности -1. Недавно нападающий выиграл Кубок Люцерна в составе олимпийской сборной России, сыграв в финале против Швейцарии. В этой игре Владимир забросил шайбу и отдал голевую передачу.

«Салават Юлаев» сыграет с «Сочи» сегодня в 19.30 мск.

