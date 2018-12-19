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Белорусы продолжат считаться легионерами в российском футболе

14:24, 19.12.2018
Белорусы продолжат считаться легионерами в российском футболе
Фото: championat.com

19 декабря в Доме футбола проходит исполком Российского футбольного союза.

Как сообщает Sport24, на исполкоме было принято решение продолжить считать белорусских футболистов, выступающих в Российской премьер-лиге, легионерами.

На данный момент в составе одной команды в РПЛ могут выйти шесть легионеров.

  • Ранее белорусские хоккеисты перестали считаться легионерами в КХЛ, а президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал снять статус легионеров с белорусских атлетов и в других видах спорта.
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