Белорусы продолжат считаться легионерами в российском футболе
19 декабря в Доме футбола проходит исполком Российского футбольного союза.
Как сообщает Sport24, на исполкоме было принято решение продолжить считать белорусских футболистов, выступающих в Российской премьер-лиге, легионерами.
На данный момент в составе одной команды в РПЛ могут выйти шесть легионеров.
- Ранее белорусские хоккеисты перестали считаться легионерами в КХЛ, а президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал снять статус легионеров с белорусских атлетов и в других видах спорта.
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