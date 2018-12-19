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В московском онкоцентре нашли тела умерших 10 лет назад пациентов

14:13, 19.12.2018

В Национальном центре онкологии им. Н.Н. Блохина в Москве во время проверки обнаружены тела пациентов, скончавшихся несколько лет назад.

«Они находились в морге медучреждения, их личности сейчас пытаются установить», — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Телеграм-канал Mash подчеркивает, что пациенты, чьи тела были обнаружены, умерли более десяти лет назад.

Национальный исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина на Каширском шоссе в Москве является одной из крупнейших онкологических клиник в России.

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