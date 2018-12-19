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Госдума приняла закон об ужесточении контроля над средствами дольщиков

12:46, 19.12.2018
Госдума приняла закон об ужесточении контроля над средствами дольщиков
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, усиливающий контроль над использованием застройщиками денежных средств участников долевого строительства. Закон был инициирован правительством РФ.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов.

По этой схеме дольщики передают средства не девелоперу, а банку, который замораживает деньги до тех пор, пока застройщик не выполнит обязательства по сдаче объекта. Финансировать проекты застройщики будут с помощью банковских кредитов.

Напомним, законодатели утверждают, что это делается во благо дольщиков и что цены на новостройки не подскочат. Застройщики считают, что к таким быстрым изменениям не готовы не только строители, но и банки. Подробности — в материале «Реального времени».

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