Изготовление флагов Перми, Пермского края и РФ обойдется горбюджету в 280 тысяч рублей

Власти Перми объявили аукцион на изготовление флагов Российской Федерации, Пермского края и Перми. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документам, исполнитель должен изготовить флаги из флажной сетки — сетчатого полотна парусного плетения плотностью не менее 120г/м2, а также повышенной износостойкости к ветру. Размер полотнища одного фала — 6000 х 4000 мм, материал изготовления — полиэстер, печать — двусторонняя. Всего нужно изготовить девять флагов — по три флага РФ, Перми и региона.

Заказчиком выступает МАУ «Агентство социокультурных проектов» Перми. Максимальная цена контракта — 281 тысяча рублей.

Напомним, ранее Пермь была признана одним из лидеров российского рейтинга прозрачности госзакупок.

