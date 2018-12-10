Пермь стала одним из лидеров российского рейтинга прозрачности госзакупок

Пермь вошла в наивысшую категорию рейтинга «гарантированная прозрачность» вместе с десятью другими российскими городами.

Награждение прошло в Москве на торжественной церемонии подведения итогов проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок — 2018». В шорт-лист вошли также Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Ставрополь, Сочи и другие.

Как пояснили в мэрии Перми, рейтинг позволяет получить полноценную картину состояния экономики, характеризуемой структурой и объемом рынка заказа, показателями прозрачности процедур, степенью конкурентности закупок и экономической эффективностью затрат.

Всего участниками проекта стали 372 заказчика, среди них 69 крупнейших государственных закупщиков федерального уровня, 85 субъектов Российской Федерации, 87 крупнейших муниципальных образований, 69 заказчиков и 62 унитарных заказчика.

Напомним, Удмуртия в 2018 году сэкономила 770 млн рублей на госзакупках.