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Промышленность

США одобрили поставки Турции комплексов Patriot на сумму в $3,5 млрд

09:39, 19.12.2018
США одобрили поставки Турции комплексов Patriot на сумму в $3,5 млрд
Фото: pixabay.com

Администрация США приняла решение продать Турции зенитные ракетные системы Patriot на общую сумму $3,5 млрд.

Речь идет о разрешении на продажу 80 зенитных управляемых ракет Patriot MIM-104E, а также 60 ракет PAC-3 и сопутствующего оборудования, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Турция запрашивала также покупку четырех радиолокационных станций управления огнем AN/MPQ-65, 10 антенн AMG, 20 автономных пусковых установок M903, четырех станции управления перехватом.

Напомним, что Анкара планирует закупить 120 американских истребителей пятого поколения F-35. Ранее Турцию заставили выбрать между приобретением системы противовоздушной обороны у России и поставками США истребителей F-35.

ПромышленностьОПК
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