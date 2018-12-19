В Казани образовалась утренняя пробка длиной 4,6 км

В Казани зафиксировали утреннюю пробку длиной 4,6 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс.Пробки».

Затор образовался на улице Мира и Сибирском тракте — от Тополевой улицы до улицы Журналистов. Скорость движения на участке не превышает 5 км/ч.

Отмечается, что в пробке можно потерять 48 минут, что на 30 минут больше обычного. Что стало причиной такой пробки, пока неизвестно — отметок об авариях или ремонтных дорогах на указанном участке нет.

В целом ситуация на дороге оценивается сервисом в 5 баллов.