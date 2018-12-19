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Новый железнодорожный вокзал в Перми может появиться в микрорайоне Парковый

08:39, 19.12.2018
Новый железнодорожный вокзал в Перми может появиться в микрорайоне Парковый
Фото: pixabay.com

В Перми новый железнодорожный вокзал может появиться в микрорайоне Парковый. Об этом заявил губернатор Пермского края Максим Решетников во время прямого эфира в Instagram.

Глава региона отметил, что ОАО «РЖД» включило в инвестпрограмму строительство нового вокзала в краевой столице, который разместится по другую сторону Транссиба и будет совмещен с автовокзалом.

«С января появится проектировщик, и мы сможем интегрировать этот проект с улицей Строителей», — заявил Решетников.

Напомним, ранее Пермский край приобрел у ОАО «РЖД» территорию бывшего товарного двора железнодорожного вокзала Пермь II. Цена договора составляет 798,7 млн рублей.

ОбществоИнфраструктура
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