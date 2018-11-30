Пермский край приобрел у РЖД недвижимость для строительства новой дороги

Пермский край приобрел у ОАО «РЖД» территорию бывшего товарного двора железнодорожного вокзала Пермь II.

Стороны заключили договор на приобретение объектов недвижимого имущества, расположенных на улице Локомотивной, 18. На территории планируется возведение автомобильной дороги «переход ул. Строителей — площадь Гайдара — ул. Стахановская».

Цена договора составляет 798,7 млн рублей. Финансирование было осуществлено из бюджета Пермского края. Одновременно с этим ОАО «РЖД» передало региональному Минтрансу право аренды на земельные участки под выкупленными объектами недвижимости сроком на 49 лет.

Напомним, ранее стало известно, что «Ростелеком» продает офисы в Перми за 350 млн рублей.



