Прокуратура Удмуртии выявила в соцсети «ВКонтакте» посты, направленные против полиции

Прокуратура Сарапульского района Удмуртии выявила факт размещения в одной из групп социальной сети «ВКонтакте» информации, запрещенной к распространению.

В группе размещались фотографии, видеозаписи, тексты, пропагандирующие и возбуждающие ненависть в отношении правоохранительных органов. Ряд из них содержали оскорбления сотрудников полиции, мотивировали на применение к ним насилия, неподчинение законным требованиям полиции, рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Прокуратурой Сарапульского района в целях устранения указанного нарушения в суд направлено административное исковое заявление с требованиями о блокировке доступа к указанной странице сайта.

Исковое заявление удовлетворено в полном объеме. Информация была удалена из социальной сети.

Напомним, ранее пенсионерку из Перми осудили за репост экстремистского видео в соцсетях.