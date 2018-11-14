Пенсионерку из Перми осудили за репост экстремистского видео в соцсетях

В Перми пенсионерка Татьяна Ладолей предстала перед судом за репост экстремистского видео в социальных сетях.

По версии следствия, два года назад женщина лайкнула и репостнула видеоролик, который до этого был признан решением Кировского районного суда Уфы экстремистским и запрещен к просмотру на территории России.

По словам пермячки, ролик в интернете она посмотрела из профессионального интереса, так как является филологом, и в запрещенном видео ее интересовали фрагменты об истории старославянского языка.

Впоследствии Татьяна Ладолей была вызвана на допрос, после чего в отделении полиции ее ознакомили с делом и протоколом. В итоге суд обязал женщину выплатить штраф в размере тысячи рублей, пишет«Рифей-Пермь».

Напомним, ранее в Башкирии по требованию прокуратуры были заблокированы 65 сайтов, на которых содержались экстремистские материалы.