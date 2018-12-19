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МВФ одобрил новый кредит Украине на 3,9 млрд долларов

07:50, 19.12.2018 1
МВФ одобрил новый кредит Украине на 3,9 млрд долларов
Фото: pixabay.com

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую программу финансовой помощи для Украины на сумму $3,9 млрд сроком на 14 месяцев.

Первый транш в размере $1,4 млрд будет направлен на Украину до 25 декабря, передают «Ведомости». Решения по остальным будут приниматься в мае и в ноябре 2019 года после оценки выполнения Киевом условий меморандума.

Его текст будет опубликован в ближайшее время. Отмечается, что программа будет охватывать ряд мероприятий, в том числе активизацию «администрирования налогов, реформ финансового и энергетического секторов, а также усиление борьбы с коррупцией».

Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Украины о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря».

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:37
    дают денежки и будут давать пока на украине свой режим воюющий с Россией. А долги будет отдавать то правительство если захочет с Россией дружить.
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