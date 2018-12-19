МВФ одобрил новый кредит Украине на 3,9 млрд долларов

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую программу финансовой помощи для Украины на сумму $3,9 млрд сроком на 14 месяцев.

Первый транш в размере $1,4 млрд будет направлен на Украину до 25 декабря, передают «Ведомости». Решения по остальным будут приниматься в мае и в ноябре 2019 года после оценки выполнения Киевом условий меморандума.

Его текст будет опубликован в ближайшее время. Отмечается, что программа будет охватывать ряд мероприятий, в том числе активизацию «администрирования налогов, реформ финансового и энергетического секторов, а также усиление борьбы с коррупцией».

Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Украины о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря».

