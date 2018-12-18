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Путин запретил размещать на улице табло с курсами валют

19:17, 18.12.2018
Путин запретил размещать на улице табло с курсами валют
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещать на уличных табло информацию о курсах валют.

Центробанк уже подготовил проект указания, по которому информацию о курсах валют можно размещать только внутри помещений банков и их филиалов, в том числе на окнах и витринах. Запрет не распространяется на остальную информацию, например о видах валюты, которые можно обменять. В регуляторе пояснили, что решение убрать уличные табло принято для защиты населения от незаконных точек обмена валют.

Напомним, о намерении ЦБ запретить уполномоченным банкам размещать информацию о курсах наличной иностранной валюты вне стен здания кредитной организации — на щитах, стендах, перетяжках, электронных табло, монтируемых и располагаемых, крышах и иных конструктивных элементах здания — стало известно в начале этого года.

ЭкономикаФинансы
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