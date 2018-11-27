На пост председателя Федерации профсоюзов Татарстана претендуют депутат Госсовета и и. о. главы ФПТ

На пост руководителя Федерации профсоюзов Татарстан претендуют две кандидатуры. Это депутат Госсовета РТ, глава профсоюза «Казанского порохового завода» Елена Кузьмичева и и. о. председателя ФПТ Татьяна Васильева. Соответствующее решение принял 27 ноября исполнительный комитет Федерации независимых профсоюзов России.

Выборы пройдут 18 декабря в рамках внеочередной конференции, сообщает газета «Солидарность».

Ранее «Реальное время» писало, что на пост председателя Федерации профсоюзов Татарстана претендуют три человека — Кузьмичева, Васильева, а также первый зампред профкома «Татнефти» Андрей Зимин, который не прошел в итоговый список.