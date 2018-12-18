Гендиректора хлебозаводов Татарстана обратились в Верховный суд РТ

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Ходатайство в Верховный суд РТ в защиту арестованного коллеги направили председатель правления Союза хлебопроизводителей РТ Ильдар Никифоров и руководители шести хлебных предприятий Татарстана.

Полный текст документа был оглашен сегодня на заседании апелляционной инстанции Верховного суда, где рассматривали жалобы на арест бывшего руководителя ООО «Альметьевск-Хлеб» Расима Хайрутдинова — его обвиняют в попытке застрелить нынешнего руководителя той же компании.

«Уверены в том, что Хайрутдинов не мог совершить покушение на убийство, и следствие придет к такому выводу. Убеждены, что следствие приложит все силы для объективного расследования данного происшествия. Мы, руководители хлебопекарных предприятий республики Татарстан, ходатайствуем о проведении детального, тщательного расследования и об изменении меры пресечения Хайрутдинову Расиму Гиматдиновичу», — говорится в документе.

Сам обвиняемый на заседании суда назвал себя жертвой. Подробности — в материале «Реального времени».