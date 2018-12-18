Fitch ждет ухудшения ситуации с региональными бюджетами в 2019 году

Fitch Ratings заявило, что в 2019 году тренд на улучшение бюджетных показателей российских регионов может сойти на нет. Причина — ожидаемое замедление роста экономики (по прогнозам агентства, он замедлится с 1,8% в нынешнем году до 1,5%), а также рост расходов, к которому приведут задачи «майского указа» по увеличению зарплат и доходов населения и снижению бедности.

В 2018 году, по мнению Fitch, совокупное состояние региональных бюджетов будет близким к бездефицитному. Этому способствует сокращение расходов и положительная динамика доходов, в том числе налога на прибыль. Несмотря на то что в следующем году агентство не ждет серьезных изменений, оно прогнозирует, что бюджеты субъектов РФ будут исполнены с небольшим совокупным дефицитом на уровне 1—2% от доходов.

Более слабые регионы в последнее время получали значительную поддержку от федерального правительства в виде дополнительных трансфертов и кредитов под низкую ставку. Однако постепенная амортизация кредитов увеличит зависимость таких регионов от рыночных заимствований, отмечает Fitch.

Добавим, что правительство России намерено усложнить процедуру региональных заимствований. 17 декабря оно внесло в Госдуму законопроект, согласно которому субъектам со слабыми показателями долговой устойчивости могут запретить привлекать рыночные займы — делать это можно будет лишь в целях рефинансирования.

Общий профицит консолидированных региональных бюджетов по итогам 9 месяцев этого года составил 754 млрд рублей. С дефицитом (в сумме 27 млрд рублей) были исполнены бюджеты 16 субъектов. В прошлом году дефицитных регионов было вдвое больше — 31.